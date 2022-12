Mourinho stila il suo miglior undici: dell’Inter scelto un solo giocatore!

Mourinho ha stilato il suo undici migliore prendendo come riferimento i club in cui lui ha allenato. Tanto Chelsea e poca Inter. Un solo giocatore nerazzurro a rappresentare la formazione ideale dello Special One

IL MIGLIOR 11 DELLO SPECAL ONE − José Mourinho, tramite il tabloid britannico ‘The Sun‘, ha stilato il suo undici ideale prendendo come riferimento i giocatori da lui allenati tra Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma. In realtà non figurano giocatori Red Devils, Spurs e giallorossi. Tanto Chelsea e solo un pizzico di Inter con Javier Zanetti. Di seguito il suo undici migliore.

LA FORMAZIONE IDEALE DI MOURINHO

(4-3-3): Cech (Chelsea); Zanetti (Inter), Terry (Chelsea), Carvalho (Porto e Chelsea), Gallas (Chelsea); Makelele (Chelsea), Lampard (Chelsea), Ozil (Real Madrid); Ronaldo (Real Madrid), Drogba (Chelsea), Hazard (Chelsea).