Mourinho, occhio alla squalifica! Presenza non certa in Roma-Inter – SM

La Procura Federale apre un’indagine dopo le dichiarazioni di Mourinho ai danni di Chiffi. Ora l’allenatore della Roma rischia di non poter essere presente in panchina contro l’Inter. Di seguito le ultime da Sportmediaset.

RISCHIO – José Mourinho continua a essere nell’occhio del ciclone. Le forti dichiarazioni dell’allenatore giallorosso, rilasciate in conferenza stampa nel post partita di Monza-Roma, contro l’arbitraggio di Daniele Chiffi hanno alzato un polverone mediatico e non solo. Questa mattina, infatti, la Procura Federale ha aperto un’indagine sul caso. Secondo l’edizione odierna di Sportmediaset per l’attacco ai danni dell’arbitro Mourinho rischia una pesante squalifica. Sabato, dunque, l’allenatore della Roma rischia di non essere in panchina all’Olimpico per la sfida contro la sua ex squadra Inter. Se il giornalista di Mediaset, Fabrizio Ferrero, afferma che la presenza del tecnico romanista per la prossima partita di campionato non è ancora certa, del parere opposto è, invece, l’inviato di Sky Sport 24 (vedi articolo).

Fonte: Sportmediaset – Fabrizio Ferrero