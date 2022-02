Mourinho: «Sanchez adesso felice all’Inter! Il gol però andava annullato»

José Mourinho dopo la sconfitta maturata a San Siro contro l’Inter, ha parlato di Alexis Sanchez, facendo riferimento al passato e al gol realizzato oggi.

SU SANCHEZ – José Mourinho al termine della partita persa contro l’Inter in Coppa Italia ha parlato anche di Alexis Sanchez, facendo riferimento al suo passato: «Ho parlato con lui prima dell’inizio della partita. In Inghilterra non era nel suo habitat naturale. Qui all’Inter è felice e nel suo habitat. Ha realizzato un grande gol, che ha cambiato la direzione della partita. Ma all’inizio dell’azione c’è stato un fallo a centrocampo, l’arbitro doveva andare a controllare al VAR».