Mourinho: «A Roma ci vuole tempo, in club come l’Inter si vinceva oggi»

Jose Mourinho, durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, ha risposto alla domanda sui progetti di vittoria in casa giallorossa. Lo Special One sostiene che a Roma ci vuole più tempo rispetto ai club precedentemente allenati come Inter, Chelsea o Real Madrid

TEMPO − Così Mourinho sulle vittorie: «La Roma è un club gigante, dalla dimensione di tanti altri club dove io sono stato. Questa è la dimensione del club come squadra, tifosi o città. Un’altra cosa è dimensione come progetti. Io sono stato in club, come Chelsea, Inter e Real madrid, in cui i progetti erano assolutamente ovvi per vincere oggi e neanche domani. Per un club come che ha finito al settimo posto lo scorso campionato, a 29 punti dal primo e a 16 dal quarto ci vuole tempo. La Roma non vince da tanto tempo e, quindi, ci vuole tempo, pazienza e lavoro».

Fonte: asRoma.com