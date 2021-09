Mourinho: «Ricordo Lazio-Inter. L’Inter vinse come fece con tante gare»

Jose Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Lazio-Roma, rispondendo alla domanda sulla rivalità tra le due squadre e ricordando quel Lazio-Inter del 2010

RIVALITÀ − Durante la conferenza stampa della vigilia tra Lazio-Roma, Mourinho ha risposto ad una domanda sulla rivalità tra biancocelesti e giallorossi. Lo Special One ricorda il Lazio-Inter, match decisivo per il confronto scudetto tra nerazzurri e Lupa: «Mi ricordo che abbiamo vinto 2-0. Era una cosa che potevo sentire dalla parte dei tifosi laziali che non erano in appoggio alla loro squadra. Però, mi sembra che l’Inter ha vinto come vinse molte partite in quella stagione lì».

Fonte: As Roma.com