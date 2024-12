Mourinho ricorda: «Inter-Bayern Monaco, dopo un minuto già sapevo…»

José Mourinho ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e ha ricordato la finale di Champions League dell’Inter.

RICORDI – José Mourinho ha voluto ricordare e onorare il suo ricordo: «La tua partita più difficile in carriera? Uhi, difficile rispondere… Porto-Lazio 4-1, semifinale Uefa 2002-2003? Loro hanno segnato dopo 50 secondi e in seguito non hanno più toccato palla. Inter-Bayern 2-0, dopo un minuto si sapeva già chi avrebbe vinto. Manchester-Tottenham 1-6, e avrebbero potuto essere 7, 8, 9. È altrettanto complicato non trovare una partita perfetta nei miei Chelsea che hanno mangiato la Premier. Segui ancora Roma e Inter? Non ho più visto giocare la Roma. L’Inter, sì».

Mourinho tra passato all’Inter e futuro

IL PUNTO DI VISTA PERSONALE – Mourinho poi lancia frecciatine, come al suo solito: «Chi critichi in questo mondo? Gli allenatori bravi che non sanno vincere, gli esperti dei social media e gente che ha potere decisionale ma che sa di calcio come io di fisica dell’atomo. Il calcio è il regno della superficialità e dei luoghi comuni e un’etichetta non si nega a nessuno. Di solito quando la gente parla di me pensa a cosa è successo quindici, dodici, otto o dieci anni fa. È così per la maggior parte dei grandi allenatori che di solito guidano le squadre migliori e hanno le maggiori possibilità di arrivare in finale. Negli ultimi anni ho fatto tre finali, una con il Manchester United e due con la Roma. Guardo a tutto ciò un po’ divertito, e allo stesso tempo con orgoglio perché quando fai questo con un club senza storia in Europa, ti rendi conto che hai realizzato qualcosa di speciale. Mourinho, futuro in nazionale? Sì. Voglio giocare un Europeo o un Mondiale, unire un Paese intorno alla sua nazionale nello stesso modo in cui sono riuscito tante volte con i club e i tifosi. Voglio farlo per il calcio, per quello che questo sport rappresenta. Sarà incredibile».

fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni