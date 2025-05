Mourinho ricorda il 22 maggio per l’Inter: «Un abbraccio alla mia gente!». Poi il saluto a Lucio

Sono passati esattamente 15 anni da quella notte di Madrid che ha scolpito il nome dell’Inter nella storia del calcio europeo. Una data indelebile per il popolo nerazzurro, che oggi celebra l’anniversario del Triplete conquistato con José Mourinho in panchina, dopo la vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco nella finale di Champions League.

DOPO 15 ANNI – A ricordare quella magica impresa è stato proprio lo Special One, che attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto mandare un saluto affettuoso a tutto l’ambiente interista: «22 maggio 2010, Madrid. Un abbraccio alla mia gente». Un Triplete unico nel calcio italiano, culminato proprio il 22 maggio al Santiago Bernabéu, dopo i trionfi in Coppa Italia e in Serie A. In una giornata di festa e nostalgia, il messaggio dello Special One ricorda che oltre ai trofei, è il legame umano a rendere il calcio indimenticabile. E quell’Inter, nella gloria e nella sofferenza, resta una famiglia.

Mourinho, il 22 maggio e il saluto all’amico Lucio

A DISTANZA – Il difensore brasiliano, colonna di quella squadra leggendaria, sta attraversando un momento difficile a causa di un grave incidente domestico che gli ha causato ustioni sul 18% del corpo. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio e che ha spinto Mourinho a dimostrare ancora una volta il suo lato umano e il profondo legame con i suoi ex giocatori: «Un saluto molto speciale a Lucio. Dai, amico, siamo con te!».