Mourinho: «Pioli? Nei due anni che io ero all’Inter non era in Serie A!»

Mourinho dovrà fare oggi un favore all’Inter, con la sua Roma che ospita il Milan capolista nel big match delle ore 20.45. In conferenza stampa il portoghese non si è negato una frecciatina al rivale odierno, Pioli.

ATTACCO VELATO – José Mourinho non è proprio in vena di critiche, ma prima di Roma-Milan getta l’esca: «Mai sfidato Stefano Pioli? È vero, nei due anni che io sono stato in Italia (all’Inter, ndr) non era in Serie A. Il lavoro che sta facendo magari può avere qualche cosa simile a quello che devo fare io qui. La mia sensazione è che ovviamente lui ha tanto merito in quello che sta facendo, però mi sembra che stiamo parlando di un lavoro di società. Da fuori mi sembra che dietro di lui ci siano delle persone, solo per fare un esempio, come Paolo Maldini e una struttura buona e stabile».