Mourinho: «Piango anche io: Camara alla Mkhitaryan! Dybala con l’Inter…»

Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma. Il tecnico giallorosso, reduce dalla sconfitta nel derby con la Lazio, torna sull’addio di Mkhitaryan andato all’Inter ma anche sulla partita contro la squadra di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

PIANTO VOLUTO – José Mourinho non ci sta e dopo la sconfitta contro la Lazio decide di ‘piangere’ come fanno altri allenatori: «Se guardiamo l’ultima partita abbiamo giocato con la stessa squadra dello scorso anno, con Camara nella posizione di Mkhitaryan. Questo significa che il bel mercatino che noi abbiamo fatto, con tanto sacrificio e tanto bel lavoro da parte della società, non sta giocando. Devo piangere un pochino anche io. Dybala non sta giocando da tante partite: ha giocato contro l’Inter, ha fatto gol e abbiamo vinto. Ha giocato con la Juventus, fa assist e pareggiamo».