Mourinho pesante: «Zaniolo rosso? Fosse Lautaro Martinez o Chiellini…»

Mourinho esplode contro l’arbitro Abisso, che ha espulso Zaniolo per proteste dopo il gol annullato al 91′ di Roma-Genoa 0-0 (vedi highlights). L’allenatore giallorosso, che martedì alle 21 sfiderà da ex l’Inter in Coppa Italia, ritiene che il suo giocatore sia poco tutelato.

LO SFOGO – José Mourinho è furioso dopo Roma-Genoa 0-0: «Non esiste la coerenza arbitrale. Se il signor Rosario Abisso e il VAR non hanno sbagliato, e hanno seguito le linee guida, il calcio si sta trasformando in un altro sport. Così non si può dire che l’arbitro e il VAR hanno sbagliato, è la gente che gestisce che sta sbagliando perché il calcio va in una situazione complicata. Se l’arbitro o il VAR hanno sbagliato è una cosa che ho già visto. Se Nicolò Zaniolo giocasse nella Juventus, nell’Inter o nel Milan sarebbe la stessa cosa? Non prende un rigore tutta la stagione, non prende falli tutte le partite, quando apre la bocca giallo. Tu pensi che sia normale che un giocatore come Zaniolo abbia sette cartellini gialli e due rossi? Un giocatore creativo, che salta gli avversari».

IL MOTIVO – Mourinho spiega: «Zaniolo è stato espulso perché ha detto al signor Abisso, tre volte, “che c… fischi”. Ma non l’ha insultato. Non gli ha detto di andare a quel paese, non ha insultato la mamma come tutti facciamo nel calcio a ogni minuto. Se fossi l’arbitro metterei lì un gol segnato e festeggiato al 90′, con la frustrazione del gol annullato. Se un giocatore va da te e dice “che c… fischi” gli dai un giallo, gli dici che hai fischiato fallo ed è finita la storia. Pensi che quel rosso lì, per esempio, lo prende Lautaro Martinez a San Siro o Giorgio Chiellini nello stadio della Juventus? O Zlatan Ibrahimovic? “Che c… fischi” rosso! Questo siamo noi: siamo piccolini, è vero. Secondo me Abisso ha fatto una buona partita, se dimentico quest’azione ultima. Magari non ha sbagliato lui, ma i dottori che decidono il calcio di oggi».