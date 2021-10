Mourinho parla di cambi: «Allegri o Inzaghi non hanno questi problemi»

Jose Mourinho, durante la conferenza stampa pre Roma-Napoli, è ritornato a parlare di panchina e di cambi. Secondo l’allenatore giallorosso, Allegri ma neanche Inzaghi hanno questi problemi

CAMBI − Mourinho cita Allegri e Inzaghi: «Faccio un esempio con Massimiliano Allegri che non si arrabbia con me. Se Giorgio Chiellini è infortunato, gioca Matthjis de Ligt. Se Alex Sandro è stanco dico Mattia De Sciglio. Dico Massimiliano Allegri perché non si arrabbia con me ma potevo dire anche Simone Inzaghi o tutti gli altri. Noi abbiamo soluzioni di livello, ma ci sono anche altre che non abbiamo. Questa è differenza tra squadra e rosa, per costruire una rosa bisogna avere più mercato e più soldi».