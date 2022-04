Mourinho: «Non sono nato interista o romanista! Ecco cosa mi coinvolge»

Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il tecnico giallorosso parla della passione della gente e spiega perché ha sempre sentito suoi i club in cui ha lavorato, Inter compresa

PASSIONE – José Mourinho parla all a vigilia di Roma-Bodo/Glimt. Il tecnico portoghese è piacevolmente colpito dalla passione del popolo giallorosso e spiega perché ha sentito sua anche l’Inter: «A me fa sempre effetto la passione della gente. Ed è l’elemento che fa diventare miei i club in cui ho lavorato. Perché ovviamente non sono nato a Madrid, non sono nato a Roma, non sono nato a Milano, non sono nato interista, non sono nato romanista. Questo è quello che ti fa diventare più totalmente coinvolto con la gente. In campionato non stiamo giocando per vincere lo scudetto, la gente viene per passione. Ed è più facile essere appassionato quando la tua squadra vince, stravince, è in competizione per i titoli. Questa è passione pura».