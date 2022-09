Mourinho non si esalta: «Niente di straordinario, loro in dieci per 75 minuti»

José Mourinho, nel post Roma-Helsinki su Dazn, non ha voluto esaltare più di tanto la vittoria della sua squadra. L’ex Inter sempre schietto davanti le telecamere

OBIETTIVO − Mourinho non esalta la vittoria della sua Roma contro l’Helsinki: «Mi rifiuto di fare di questa vittoria un qualcosa di straordinario. Abbiamo giocato contro 10 uomini per tanto tempo, 75′,, noi passivi nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo giocato come si deve giocare contro squadre in 10. Dopo il secondo gol partita finita».