Mourinho: “Molti giocatori all’ultimo anno, alcuni come Eriksen…”

Condividi questo articolo

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Crystal Palace. Il tecnico portoghese ha anche parlato dei giocatori all’ultimo anno di contratto e di chi se ne è andato, come per esempio Christian Eriksen, ora all’Inter.

FUTURO INCERTO – José Mourinho in conferenza stampa ha parlato della situazione del Tottenham a inizio stagione, con diversi giocatori all’ultimo anno di contratto. Il tecnico lusitano ha fatto il paragone con chi ha lasciato la squadra, come Eriksen e un giocatore come Dier che ha appena rinnovato con il club londinese: «Il suo rinnovo è molto importante, ha segnato un nuovo contratto perché è felice qui e ama questa squadra. Lo scorso anno abbiamo iniziato la stagione con diversi giocatori all’ultimo anno di contratto con dubbi sul loro futuro se rinnovare o meno, addirittura qualcuno ci ha lasciati a gennaio come per esempio Christian».