Mourinho: «Migliorato da esperienza all’Inter. Roma rivale principale»

José Mourinho oggi è arrivato a Roma. L’ex allenatore nerazzurro è pronto quindi a iniziare la sua nuova avventura in Italia, questa volta però sulla panchina dei giallorossi. Inevitabile – nella prima intervista – parlare di quanto successo nei suoi primi due splendidi anni italiani

PARAGONI – José Mourinho ha parlato al sito ufficiale della Roma. Il tecnico portoghese non ha dubbi: «Sono migliorato molto rispetto alla mia prima esperienza in Italia. Dico sul serio, sono un allenatore migliore. Perché penso che questo stia un lavoro in cui l’esperienza conti molto. Con l’esperienza… sembra di vivere poi dei déja vu, perché si vivono moltissime esperienze. Dopo l’Italia sono andato al Real Madrid, che è stata un’esperienza incredibile, e ho realizzato il mio sogno di vincere in Italia, in Inghilterra e in Spagna. Poi sono tornato in Inghilterra, perché lì c’è la mia famiglia, ed è lì che volevo tornare. Ovviamente un conto è arrivare in un Paese per la prima volta, dove devi partire da zero e imparare moltissime cose. Ma non è il mio caso. Conosco l’Italia come Paese, conosco la cultura calcistica italiana, so qualche cosa anche della Roma, perché quando allenavo in Italia, la Roma era la mia principale antagonista. Era la squadra che lottava con noi per aggiudicarsi i trofei. Quindi, penso di essere in una posizione migliore ora rispetto a quando sono arrivato in Italia per la prima volta nel 2008».

Fonte: asroma.com