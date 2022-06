Mourinho: «Miei successi europei sono pari. Colmare gap? Serve lavoro»

L’Inter ha chiuso al secondo posto la scorsa stagione di Serie A vincendo però due trofei. Un titolo lo ha potato a casa anche la Roma di Josè Mourinho che ha rilasciato un bella intervista a Record.

INTERVISTA – Con l’Inter Mourinho vinse l’indimenticabile Triplete. Al primo anno con la Roma si è portato a casa la Conference League. Ma sono sullo stesso livello i successi europei di Mourinho? «Io la Conference League la colloco sullo stesso piano delle altre perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e aspettative. Io ho avuto la fortuna che su cinque vittorie, quattro siano state contro natura. Con il Porto, per esempio nessuno si aspettava le vittorie europee, così come con l’Inter. E ancor meno con la Roma. Questa è stata una vittoria speciale per me. Avversarie in Italia? C’è solo un modo per colmare il gap con chi ci sta davanti: lavoro, lavoro e lavoro. Siamo consapevoli della differenza che ci separa dalle prime squadre e dobbiamo continuare a lavorare perché solo così riusciremo a ridurre il gap. Non esiste un altro modo».