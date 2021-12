Mourinho: «Mi piacerebbe avere una panchina come quella di Inzaghi!»

Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Spezia, sfida che domani chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico portoghese ammette che una panchina come quella di Inzaghi non gli dispiacerebbe. Di seguito le sue dichiarazioni

DESIDERI – José Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Spezia. Il tecnico portoghese, in qualche modo, ha ancora l’Inter nei pensieri: «Ovviamente mi piacerebbe guardare la panchina e come Simone Inzaghi vedere Arturo Vidal, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Matteo Darmian, Andrea Ranocchia però è una realtà diversa e mi fa piacere lavorare con loro e aiutarli a crescere. La verità è questa. La cosa che voglio chiarire è che ovviamente mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono molto contento di stare qui alla Roma».