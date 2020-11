Mourinho: “Maradona, mi dispiace anche per una cosa. A Milano…”

José Mourinho Tottenham

Mourinho ha dato il suo personale ricordo di Maradona, scomparso ieri, dopo la vittoria per 4-0 del Tottenham contro il Ludogorets in Europa League. Il tecnico portoghese ha segnalato anche quando era venuto a trovarlo a Milano, per seguire i suoi allenamenti all’Inter.

IL RICORDO – José Mourinho saluta Diego Armando Maradona, a poco più di ventiquattro ore dalla scomparsa del campione argentino: «Non ci sono parole. Conosciamo tutti chi era e quello che ha fatto. Sono dispiaciuto anche per una cosa: perché ho passato con lui sei o sette occasioni per qualche settimana, quando è venuto a seguire i miei allenamenti a Madrid e Milano (all’Inter, ndr), ma non sono riuscito a passare più tempo con lui. Lui mi chiamava non quando vincevo, ma quando perdevo le partite. Lui è una leggenda, mi dispiace tanto».