Mourinho ironizza: «Con Toni non parlo, mi ha fatto perdere all’Inter!». Ma sbaglia risultato

Mourinho è apparso divertito dopo Empoli-Roma 1-2, che ha portato i giallorossi a -1 dalla vetta (vedi classifica). L’allenatore giallorosso, parlando a DAZN, ironizza con Toni ricordando una partita con l’Inter del 2010. Ma sbaglia… il risultato.

DA RIVALE A SUO ALLENATORE – José Mourinho ora allena la Roma, ma dodici anni e mezzo fa era all’Inter e sfidò i giallorossi. Il tecnico ricorda un episodio vedendo Luca Toni in studio a DAZN: «Con me non può parlare perché mi ha segnato un gol all’Olimpico e ho perso 1-0 contro la Roma. Con Ciro Ferrara parlo, con Toni no». Il tutto, ovviamente, ridendo e scherzando senza essere serio. Ma Mourinho sbaglia: il 27 marzo 2010 finì 2-1, non 1-0, seppur con gol decisivo proprio di Toni.