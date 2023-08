Mourinho: «All’Inter sai che devi vincere subito. Alla Roma sapevo…»

Mourinho ha rilasciato una lunga intervista in cui, parlando della Roma, ha fatto riferimento anche all’Inter: le sue parole.

VINCERE SUBITO − José Mourinho, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di rimando anche dell’Inter: «I paletti della Roma sul mercato? Io dico che Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea due volte, a quei livelli il profilo è molto, molto chiaro. Gli investimenti, la storia del club, gli obiettivi tutti altissimi: arrivi per vincere e vincere subito. Quando ho firmato con la Roma sapevo perfettamente a cosa andavo incontro. Ovviamente per me tornare in Italia non significava andare incontro all’ignoto, questo è un Paese che conosco bene a livello culturale, storico e sportivo. Sapevo che sul piano sociale la Roma era un club assolutamente fantastico, ma anche che dal punto di vista della storia calcistica aveva vinto poco, nonostante tantissimi bravi allenatori e tantissimi giocatori di prima fascia, e investimenti anche».