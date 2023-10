Mourinho, messaggio per Inter-Roma: «Llorente, le condizioni. Lukaku? Ora è un uomo»

Sette giorni a Inter-Roma ma i giallorossi giocano fra pochi minuti, contro il Monza. Non va titolare Llorente, che però è recuperato: Mourinho, nell’intervista prepartita su Sky Sport, parla di lui e di Lukaku atteso domenica prossima dalla sfida da ex al Meazza.

LE CONDIZIONI – Per Roma-Monza va in panchina Diego Llorente, uscito dalla lunga lista di infortunati giallorossi. José Mourinho spiega perché: «Non ha novanta minuti, sarebbe un rischio iniziare con lui. Io ieri con mezze parole ho detto diverse volte che è a disposizione, significa per me avere un difensore in panchina che mi dà copertura. Però per i novanta minuti è presto, penso che se tutto va bene e può lavorare bene nei prossimi giorni sarà titolare giovedì». Presumibile, quindi, che Llorente torni al 100% per Inter-Roma.

L’EX – Mourinho parla di Romelu Lukaku: «Ha segnato gol sempre, dall’Under-20. Anche quando giocava in squadre di dimensione inferiore, come ha fatto per esempio al West Bromwich Albion. È un giocatore che ha il gol nella sua natura, è una referenza importante per noi. Non siamo una squadra veloce, siamo una squadra che nei momenti di transizione può perdere e recuperare palla. Lukaku, dal punto di vista offensivo, ci dà anche questa profondità. Oggi è un uomo, non è più il bambino che ho conosciuto al Chelsea, è arrivato da poco tempo però è diventato una personalità forte nello spogliatoio».