Mourinho: «Inter e Napoli fuori dall’Europa? Non un bene neanche per noi»

José Mourinho, durante la conferenza stampa alla vigilia di Bodo Glimt-Roma, ha risposto anche alla domanda sulle squadre italiane fuori dall’Europa. Il tecnico portoghese tira in ballo Inter e Napoli

ITALIANE IN EUROPA − Mourinho con una stoccatina nei confronti di Inter e Napoli: «Dispiace che non ci sono altre squadre italiane in competizioni europee, non è un bene neanche per la Roma. Quando guardo le partite che abbiamo da affrontare in campionato contro Napoli o Inter sarebbe anche meglio per noi dal punto di vista della gestione e della fisica che queste fossero impegnate in Europa. Ora siamo rimasti noi e l’Atalanta. Penso che anche i nerazzurri possano far bene in Europa League».