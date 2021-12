Mourinho: «Inter, livello imparagonabile. Noi con cambi giovani e inesperti»

Mourinho, ai microfoni di Dazn, ha parlato del livello della panchina della Roma che è giovane e inesperta. Lo Special One non ha dubbi sulla forza dell’Inter

IMPARAGONABILE − Josè Mourinho ritiene l’Inter una squadra di categoria superiore: «Se possiamo guardare a quelle che stanno davanti? Possiamo guardare però possiamo anche guardare alla nostra panchina e al livello dei giocatori giovani e inesperti. Una cosa è fare cambi che migliorano la squadra e un altro è fare cambi di emergenza. Quando giochi con una squadra di questo livello come l’Atalanta, non dico l’Inter perché per me è di un livello che non si può paragonare con le altre squadre di Serie A, non basta l’organizzazione tattica per fare punti contro di loro, serve anche un certo tipo di carattere e oggi lo abbiamo avuto».