Mourinho: «Con l’Inter devo inventare una squadra! I miei contro tutto e tutti»

Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma sul campo del Bologna (vedi articolo). Il tecnico portoghese ha commentato la prestazione dei suoi e le assenze in vista della sfida con l’Inter.

ORGOGLIO – José Mourinho ha parlato così al termine del match tra Roma e Bologna: «Dobbiamo andare veloci perché abbiamo una partita già sabato e dobbiamo inventare una squadra per giocare. Menomale che Gianluca Mancini l’ho cambiato presto, perché magari anche lui avrebbe preso un giallo per non giocare sabato. Complimenti al Bologna, a Sinisa Mihajlovic, ai giocatori che hanno fatto una grande partita. Hanno preso i tre punti. Complimenti anche ai miei, una volta in più hanno dato tutto contro tutto e contro tutti. Infortuni prima di questa partita, infortuni durante la partita, anche infortuni nascosti. Qualche giocatore ha giocato con difficoltà. Qualche episodio. Hanno lottato sempre, sono orgoglioso di questi ragazzi».