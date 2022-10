Mourinho incontra MM8 dopo Inter-Roma: siparietto e maglia di Dybala per lui

José Mourinho e Paulo Dybala dopo Inter-Roma 1-2 fuori San Siro ha incontrato il noto tifoso su TikTok “MM8”. Con lui un siparietto di mercato e in regalo anche la maglia dell’attaccante argentino.

SIPARIETTO – José Mourinho e Paulo Dybala al termina di Inter-Roma hanno incontrato un tifoso nerazzurro conosciuto sui social. Siparietto simpatico con il tecnico portoghese che in vista di Inter-Barcellona ha aggiunto: «Martedì sarai qua (a San Siro, ndr) di nuovo. L’ultima volta che il Barcellona è venuto qua ha perso 3-1, in bocca al lupo per martedì!» regalandogli successivamente anche la maglia di Paulo Dybala. Proprio con l’argentino un altro siparietto simpatico: «Noi ti aspettavamo all’Inter e invece ci hai fatto un gol. Però complimenti!». Questa la sua risposta: «Eh succede…» (ride, ndr). Video disponibile attraverso il canale TikTok di “MM8 il musicista nel pallone”.