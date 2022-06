Mourinho: «In tutti i paesi in cui sono stato ho vinto subito e c’è un motivo»

L’Inter lavora sul fronte del calciomercato. Intanto, un grande ex nerazzurro ora allenatore della Roma, José Mourinho, parla della sua esperienza di allenatore e della sua carriera.

VITTORIA – L’Inter, nel 2010, ha coronato il famoso Triplete con in panchina Mourinho. Il portoghese però ha una carriera piena di successi e, come raccontato a Sky Sports UK in un’intervista, il motivo è molto semplice. Ecco come ha risposto lo Special One sulle sue vittorie ottenute in tutti i paesi in cui è stato. «Ho vinto in questi quattro paesi (Italia, Spagna, Inghilterra e Portogallo, ndr) molto, molto presto. Non avevo bisogno di essere lì tre, quattro o cinque anni per vincere. È stato subito. Nella prima o massima seconda stagione. Credo che questo sia dovuto al fatto che ho cercato di capire la squadra. Ho studiato. Ho cercato di trarre il meglio dalle differenze, cercando di mettere in pratica le mie idee ma allo stesso tempo rispettando le culture locali e, nel mio caso, anche il sentimento e l’approccio locale al gioco».

Fonte: Sky Sports UK