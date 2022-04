Mourinho: «In Inter-Roma voglio diritto di giocare per vincere. Arbitri male!»

Mourinho sbotta contro gli arbitri dopo Napoli-Roma 1-1 (vedi articolo): l’ex allenatore dell’Inter si augura che sabato al Meazza possa esserci una direzione di gara coerente, visto che quella del Maradona a suo dire non lo è stata. Ecco la sua lamentela a DAZN.

LO SFOGO – José Mourinho se la prende con gli arbitri dopo Napoli-Roma: «Ci sono squadre che lottano per vincere lo scudetto, noi no, però abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite. Oggi no: non mi sembrava che avessimo il diritto di giocare per vincere. Ho letto delle cose sui giornali dicendo che il campionato si deciderà perché un arbitro sbaglia contro le tre che si giocano per lo scudetto. Il campionato si decide anche se un arbitro sbaglia per le tre che giocano per lo scudetto. Sembrava per noi impossibile vincere la partita: non voglio parlare troppo, ma il signor Aleandro Di Paolo e il signor Marco Di Bello in un paio di volte mi hanno fatto sentire vergogna di essere lì. Dico tre: rosso ad Alessandro Zanoli nel primo tempo, non ha dato giallo e sarebbe stato doppio giallo. Il rigore non fischiato a Nicolò Zaniolo è rigore, perché c’è il contatto col portiere e niente. C’è molto di più, per me basta: un po’ di rispetto. Sabato (Inter-Roma, ndr) voglio avere il diritto di giocare per vincere la partita».