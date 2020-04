Mourinho: “Ho rivisto Bayern-Inter e Porto-Monaco, mai fatto! Chelsea…”

Mourinho ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sky Sports UK”. L’attuale tecnico del Tottenham ha ammesso di aver avuto modo, in questo periodo di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, di rivedere tante partite del passato come le due finali di Champions League vinte col Porto nel 2004 e con l’Inter nel 2010

TUFFO NEL PASSATO CON SGUARDO AL FUTURO – La rivelazione di José Mourinho: «In questo periodo credo che tutti voi, anch’io quando mi connetto a televisioni di diversi paesi, guardiate tante cose del passato. Io sto guardando partite che non ho mai rivisto in vita mia. Non avevo mai guardato le mie finali di Champions League (Porto-Monaco 3-0 e Bayern Monaco-Inter 0-2, ndr) ma adesso ho dovuto un po’ di anni dopo. Anche alcune partite di Premier League. A essere onesto non controllo gli anniversari, mi sono perso in date di tanti anni fa di cui non ho idea, come domani che saranno quindici anni che il Chelsea ha battuto il Bolton. Preferisco pensare che vincerò una quarta Premier League. Ne ho tre, preferisco pensare che ne avrò quattro».