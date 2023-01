Mourinho: «Giocato in casa di Napoli, Inter e Milan. Così ho un orgoglio»

Mourinho prova a prendere il buono della prestazione della Roma stasera a Napoli, pur non dimenticando alla fine l’aver perso 2-1 nel posticipo di Serie A (vedi articolo). Intervistato da Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore giallorosso ricorda che finora ha sempre giocato con le big in trasferta, citando le sfide con Inter e Milan oltre alla Juventus.

CRESCITA CON LE MIGLIORI – José Mourinho trova il lato positivo per la Roma dopo la sconfitta contro il Napoli: «Con le qualità che abbiamo noi abbiamo giocato molto bene. Ho detto ai giocatori di dimenticare la sconfitta e ricordare come abbiamo giocando, guardando la classifica e vedendo dove siamo. Guardiamo il calendario: abbiamo giocato a Napoli, San Siro col Milan, San Siro con l’Inter e Allianz Stadium: possiamo fare bene. La difficoltà sarà fare tre partite alla settimana, con Coppa Italia ed Europa League, ma guardiamo il modo come giocavamo in questi stadi gli anni scorsi. Sembrava, vedendo i risultati della Roma, che ci fosse un blocco tattico e mentale: adesso arriviamo a San Siro o qui, giochiamo così ed è un orgoglio. Poi però zero punti».