Mourinho: «Galliani e Berlusconi esempi! All’Inter un aneddoto post derby»

Mourinho dopo ave battuto il Monza di Galliani e Berlusconi (vedi report) racconta un episodio relativo a derby vinto con il Milan ai tempi in cui allenava l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso ai microfoni di DAZN

ESEMPI – José Mourinho dopo la vittoria della Roma con il Monza si sofferma ai microfoni di DAZN rivelando un retroscena legato a un Milan-Inter vinto per 4-0 ai tempi in cui allenava i nerazzurri: «Galliani? Un grande. Quando io ero all’Inter ricordo sempre che per dieci anni ho detto tante volte ai miei amici che dopo aver vinto un derby per 4-0 ho ricevuto il signor Berlusconi e Galliani nello spogliatoio a darmi i complimenti. Esempi di classe nel mondo del calcio, dove siamo nemici durante la partita ma non prima e dopo. Sono veramente felice».