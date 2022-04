Mourinho, frecciatina anche all’Inter: «Onoriamo noi la bandiera italiana»

Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post Roma-Bodo Glimt. Il tecnico portoghese compiaciuto dopo il passaggio in semifinale con una frecciatina alle italiane già fuori. Anche l’Inter

PIÙ FORTI − Mourinho commenta la vittoria contro il Bodo Glimt tirando una stoccata anche a qualche allenatore ‘difensivista’ e alle italiane fuori dall’Europa. Tra queste anche l’Inter. Così, il tecnico giallorosso: «Essere in semifinale è la cosa più importante. Abbiamo giocato con qualità, pressing alto. Anche sul risultato di 2-0/3-0 eravamo fiduciosi sul passaggio del turno. Sono stato sempre fiducioso anche dopo la partita dell’andata. Siamo la squadra più forte. Era 2-1 per loro ed è finita 5-2 per noi. Adesso andiamo a Napoli e se il Napoli vuole vincere lo Scudetto, noi vogliamo vincere per l’Europa. Giocare bene e vincere è perfetto. Giocare bene e perdere, non piace. Piace solo a coloro che si difendono non a me. Io metto identità alle mie squadre. Siamo noi che portiamo avanti la bandiera italiana».