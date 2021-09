Mourinho: «Facile entrare in euforia e depressione. Roma finita a -29 Inter»

Jose Mourinho, intervenuto in conferenza stampa pre Roma-Udinese, ha parlato del clima di euforia e depressione che la stampa da ai giallorossi. Lo special One ha citato anche la sua ex Inter

EQUILIBRIO − Così Mourinho: «Qui è troppo facile entrare nella dinamica di euforia e depressione. Voi mi avete visto celebrare una vittoria come un pazzo perché era la mia millesima partita. Voi mi avete visto euforico un minuto in due mesi. Mi avete visto sempre equilibrato. Un allenatore che allena una squadra che ha finito al settimo posto il campionato scorso a 29 punti dall’Inter che gioca per vincere lo scudetto. Mai visto in questa dinamica e adesso non mi vedrete nella dinamica opposta perché abbiamo perso una partita. Lasciateci tranquilli. Noi non siamo candidati a vincere campionato ma a vincere la prossima partita».

Fonte: As Roma.com