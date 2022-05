Mourinho: «Europa? Vincere con Inter e Roma fai la gioia di un popolo!»

Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria della UEFA Europa Conference League con la Roma (vedi articolo), ha fatto ancora riferimento alle conquiste passate con gli altri club, Inter compresa.

IN CONFERENZA STAMPA – José Mourinho in conferenza stampa ha parlato così dopo la vittoria in Europa: «Non fai la storia se vai in finale, conta se vinci. Io ho condiviso con i ragazzi le finali perse in carriera, ho raccontato loro cosa si prova a perdere. Ho vinto competizioni europee con quattro club diversi, vincere con Manchester United è una cosa quasi naturale. Vincere la Champions League con il Porto non è normale, e vincere la Champions con l’Inter è un club enorme ma 45 anni senza vincere fa la gioia di un popolo. Vincere oggi con la Roma fa la gioia di un popolo. Questo ha un significato speciale per me».