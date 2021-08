Mourinho: «Dzeko? Sorpresa per tutti quello che è successo! La realtà…»

Dzeko ha lasciato la Roma per l’Inter a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A. Mourinho – intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso -, parla proprio dell’addio del bosniaco e dell’arrivo di Abraham

SODDISFAZIONE – Edin Dzeko ha lasciato di stucco anche José Mourinho dopo aver lasciato al Roma per l’Inter, ma il tecnico portoghese è comunque molto soddisfatto del mercato giallorosso: «Prima di tutto devo dire grande direttore e grandissima proprietà, sono stati bravissimi perché la realtà è che abbiamo iniziato il pre-campionato pensando di avere Dzeko. È stata una sorpresa per tutti quello che è successo. In un mercato e in una situazione economica difficili per quasi tutti i club, avere la disponibilità e questo rispetto per le ambizioni dei tifosi di prendere Tammy Abraham dopo aver perso Dzeko, è stato – come dite sempre voi italiani – un po’ po’ di mercato».