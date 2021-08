Mourinho: «Dzeko all’Inter? Ero preoccupato, poi brava la società»

José Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Trabzonspor, ha parlato della cessione di Edin Dzeko all’Inter e dell’arrivo di Tammy Abraham come suo sostituto alla Roma.

CAMBIO IN ATTACCO – Queste le parole di José Mourinho in conferenza stampa – prima della sfida tra Roma e Trabzonspor – sulla partenza di Edin Dzeko direzione Inter e l’arrivo al suo posto di Tammy Abraham: «Quando è andato via Edin ero un po’ preoccupato. Poi la società ha ingaggiato Abraham e di questo sono molto contento. Certo, lui non ha la storia di Dzeko perché è ancora un ragazzo giovane, ma ha grande potenziale».