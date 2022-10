Mourinho: «Dybala male per non dire molto male! In mezzo, Mkhitaryan…»

Mourinho ha parlato al termine della gara fra Roma e Lecce, vinta dai giallorossi 1-0 (vedi articolo). Il tecnico portoghese preoccupato su Dybala e sulla gestione del risultato. Citato l’ex Mkhitaryan, oggi all’Inter. Le sue parole a Dazn

NON CONTENTO − Mourinho amaro su Dybala e si preoccupa sulla gestione del match col Lecce: «Dybala? Dico male per non dire molto molto male. Per esperienza e per come ho parlato con lui difficile che possa rientrare velocemente. Preoccupato della stanchezza ma soprattutto della poca gestione della partita. Uno-due tocchi, differenti ritmi. Noi studiamo tantissimo i nostri avversari. In certi casi, vedo cose contrarie a quelle fatte in allenamento. In estate perdendo Mkhitaryan e Veretout li abbiamo sostituiti con Wijnaldum che però abbiamo perso subito. Manca un giocatore in grado di gestire certi palloni come lui».