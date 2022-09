Mourinho, dopo la sosta l’Inter: «Infortunio Karsdorp? Questo è il calcio»

Mourinho prima del fischio d’inizio di Roma-Atalanta ha parlato dell’infortunio di Karsdorp (vedi articolo) al quale poi si è aggiunto il problema di Dybala (vedi articolo). Il tecnico giallorosso, che dopo la sosta affronterà l’Inter a San Siro, non fa drammi ai microfoni di DAZN

NO DRAMMI – José Mourinho non fa drammi per l’infortunio di Rick Karsdorp: «È dura però è il calcio, a mercato chiuso non vale nemmeno la pena piangere. Abbiamo recupero Zalewski che può giocare nella posizione di Karsdorp, la stagione è fatta di questi problemi. Drammatica è la situazione di Wijnaldum ma Karsdord entro due mesi dovrebbe tornare», così il tecnico portoghese che dopo la sosta sfiderà l’Inter a San Siro.