Mourinho: «Convincere Smalling a restare? Non posso fare nulla»

José Mourinho dopo Roma-Empoli terminata sul punteggio di 2-0 per la sua squadra, intervistato su DAZN parla del futuro di Chris Smalling. Il difensore inglese è in scadenza con i giallorossi e interessa all’Inter in vista della prossima stagione

POCHE SPERANZE – Mourinho dopo la vittoria in casa contro l’Empoli, su DAZN risponde a una domanda legata al futuro del difensore inglese. Il portoghese rimanda tutto alla società: «Zaniolo e convincere Smalling? Non posso fare nulla. Una questione da discutere con la società. Potevo andare via a dicembre e sono rimasto qui. Sembra che siamo in difficoltà ogni volta, però invece siamo in alto insieme a tutte le squadre fortissime».