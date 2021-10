Mourinho contro Maresca e il Milan: «Mancanza di rispetto, mi dà rabbia!»

Mourinho va giù pesantissimo nei confronti dell’arbitro Maresca e della sua direzione molto discutibile in Roma-Milan (vedi articolo). L’ex allenatore dell’Inter si ritrova a che fare con una situazione dei tempi nerazzurri: un direttore di gara pessimo. E l’umore a DAZN è eloquente.

LA FURIA! – José Mourinho non vuole nemmeno nominare l’arbitro Fabio Maresca, che già nove mesi fa aveva fatto imbestialire Antonio Conte in Udinese-Inter. L’allenatore della Roma rilascia solo poche battute: «Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlo domenica non sono in panchina. Mi dà un po’ di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, per tutti quelli che amano la Roma. Il rispetto che abbiamo noi, che anche in una partita dove non abbiamo giocato bene però abbiamo lasciato tutto. Questo rispetto che abbiamo noi altri non lo hanno, mi dà un po’ di rabbia. E basta». La speranza è che per il derby Milan-Inter domenica prossima ci sarà un arbitro migliore…