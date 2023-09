Mourinho: «Classifica? Meglio non guardarla, non è vera! Lukaku fantastico»

Mourinho chiude la quinta giornata di Serie A al tredicesimo posto in classifica, già a -10 dall’Inter dopo appena cinque giornate. Nonostante ciò, l’allenatore portoghese dopo l’1-1 col Torino mantiene la tranquillità. E, su DAZN, elogia Lukaku.

AVANTI PIANO – José Mourinho commenta quanto ha fatto la Roma in questo avvio di stagione: «Io sono contento con i ragazzi. Ovviamente se guardo la classifica oggi non mi piace, ma è meglio non guardarla perché è una classifica che non è vera. A dicembre e a gennaio ci sono squadre che stanno lì e non ci saranno, e noi non saremo sicuramente dove siamo ora. Romelu Lukaku? È un giocatore fantastico, non c’è nient’altro da dire. Ovviamente ci sono attaccanti bravissimi nelle altre squadre, io non sono nessuno per paragonare il mio con gli altri. Però sono molto contento con lui, Andrea Belotti e Sardar Azmoun».