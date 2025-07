Mourinho su Chivu: «Ha coraggio e personalità! Vinca, ma non il Triplete»

José Mourinho ha indicato il suo punto di vista in merito all’approdo di Cristian Chivu all’Inter, sottolineandone le caratteristiche e augurandosi il meglio per la sua nuova avventura.

ALLIEVO – José Mourinho ha parlato della Serie A, e in particolare dell’Inter di Cristian Chivu, in un’intervista rilasciata a Sky Sport F1 a margine del Gran premio di Silverstone. Di seguito le sue parole: «Sto bene, sono gli ultimi giorni di vacanza. Manco all’Italia? L’unico motivo è perché nessuno vince più la Champions League da voi. Cristian Chivu? Si tratta di uno dei miei ‘bambini‘, ha imparato dalla mia esperienza, anche se ora è diverso. Una cosa è un grande giocatore e un’altra è essere un grande allenatore. Speriamo vada bene: ha coraggio e personalità».

Mourinho scherza sul futuro di Chivu all’Inter

BATTUTA – Mourinho non ha perso la sua consueta ironia, quella che ha fatto innamorare i tifosi dell’Inter e quelli della Roma durante le sue due esperienze in Italia. A riprova di ciò, il portoghese ha così ironizzato sul futuro del tecnico Chivu all’Inter: «L’unica cosa che mi auguro è che non vinca il Triplete. Può vincere la Champions League, il Campionato italiano e la Coppa Italia. Ma non tutto insieme (ride, ndr.)».