Mourinho cauto su 2 big! C’è il Monza, ma pensa già all’Inter − Sky

In casa Roma, c’è cautela sulle condizioni di due big della rosa di José Mourinho. I giallorossi incontreranno l’Inter sabato prossimo, dopo aver sfidato il Monza

L’EX − La Roma, prima di affrontare l’Inter sabato 6 maggio, dovrà vedersela contro il Monza al Brianteo. In casa giallorossa, Mourinho è alle prese con diversi infortuni (vedi articolo). Da valutare in particolare due giocatori: Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Entrambi non hanno giocato contro il Milan sabato alle 18. Come riferisce Angelo Mangiante, in collegamento su Sky Sport 24, in vista proprio dello scontro diretto contro l’Inter, Mourinho potrebbe preservare i due a Monza per riaverli a pieno regime contro i nerazzurri.