Mourinho: «Assist all’Inter? Non ne ha bisogno, è troppo più forte!»

Mourinho è intervenuto in conferenza stampa al termine di Atalanta-Roma, partita vinta dai giallorossi per 1-4 (vedi report). Il tecnico portoghese, che indirettamente ha fatto un assist all’Inter prima in classifica, ritiene che la squadra di Inzaghi non abbia bisogno di alcun aiuto

TROPPO FORTE – José Mourinho battendo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha permesso all’Inter di guadagnare 3 punti sui bergamaschi. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, afferma che la squadra di Simone Inzaghi non ha bisogno dell’aiuto di nessuno per vincere il campionato: «L’Inter secondo me non ha bisogno di assist per vincere il campionato, è troppo più forte come rosa e come gioco».