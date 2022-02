Mourinho ai suoi dopo Inter-Roma: «Così siete piccoli e senza palle!»

José Mourinho non ha di certo digerito la sconfitta e, in particolare, l’atteggiamento della sua Roma a San Siro contro l’Inter. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, pesante l’accusa del tecnico portoghese nel confronti dei suoi giocatori.

LE ACCUSE – Il post-partita di Inter-Roma all’interno dello spogliatoio giallorosso non è stato certo dei migliori. José Mourinho, difatti, al termine della partita ha parlato alla squadra con noti abbastanza accesi. Erano presenti tutti: calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese raccolte dal Corriere dello Sport: «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto! Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto. Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

