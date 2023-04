Mourinho: «Abraham ha problema alla spalla, Dybala invece…»

Una giornata completamente sfortunata per la Roma a Rotterdam, Josè Mourinho su Sky Sport ha commentato il match contro il Feyenoord e gli infortuni di due dei suoi giocatori chiave.

SFORTUNA – José Mourinho non ha buone sensazioni per gli infortuni in casa Roma: «Non so l’entità degli infortuni. L’importante è la sensazione in campo, basta che ti chiedono subito il cambio e dicono “fuori, fuori”. Lì non hai tempo di fare domande, agisci per la partita. Sembra ovvio che Abraham abbia un problema alla spalla, Dybala invece uno muscolare. Quando perdi giocatori le opzioni sono di meno, sono preoccupato per domenica. Domenica giochiamo con l’Udinese e dobbiamo concentrarci a quella partita».