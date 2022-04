Mourinho a rischio deferimento prima di Inter-Roma: parole sotto indagine – CdS

Mourinho sta conquistando Roma dopo un inizio non proprio esaltante ma per riconquistare l’Italia la strada è ancora lunga. L’ex allenatore dell’Inter, attualmente sulla panchina giallorossa, si sta facendo riconoscere anche e soprattutto per le polemiche. In particolare quelle arbitrali. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, proprio prima di Inter-Roma verrà deciso sul deferimento o meno

PAROLE DI TROPPO – Lo sfogo gioioso di José Mourinho dopo l’insperato pareggio di Stefan El Shaarawy al 91′ di Napoli-Roma non è passato inosservato. Così come non sono passate inosservate le nuove pesanti accuse dell’allenatore giallorosso all’arbitro Marco Di Bello, che ora rischiano di ritorcersi contro il portoghese. Nello specifico, come ripreso dal Corriere dello Sport odierno a firma Roberto Maida, la Procura FIGC sta valutando il possibile deferimento per alcuni virgolettati di Mourinho. Tra questi, in particolare, quando Mourinho dice: «Mi sembrava impossibile ottenere un risultato positivo. Per fortuna il signor Di Bello non aveva niente da dire sul nostro gol… Non tutti hanno gli stessi diritti di vincere le partite». La decisione è attesa a ore. L’ex allenatore nerazzurro, quindi, è a rischio deferimento proprio a ridosso di Inter-Roma, in programma nel weekend. Il solito vecchio Mourinho colpisce ancora?

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

