Motta: «Volevamo la finale contro l’Inter. Non siamo riusciti a chiuderla»

Archiviata la sconfitta contro il Milan in Supercoppa Italiana, Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha commentato a Mediaset l’uscita in semifinale.

SCONFITTA – Thiago Motta, allenatore della Juventus, nel post-partita di Milan-Juventus, ha commentato la sconfitta dei bianconeri nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Il tecnico dei bianconeri ha parlato così in collegamento con Mediaset a Canale 5: «Oggi è una sconfitta importante, perché era una partita soprattutto nel primo nella quale avevamo grande possibilità di passare e arrivare in finale contro l’Inter. Era quello che volevamo, poter disputare questa seconda partita. Dispiace perché oggi avevamo una grande opportunità di battere il Milan e andare in finale. Ma non siamo stati capaci di farlo. Vlahovic e Mbangula? Ogni singola scelta viene fatta per il bene della partita, dopo il risultato sta a voi dire se ho fatto bene oppure no. Il Milan oggi ha creato davvero poco. Non siamo stati capaci di chiudere la partita, poi l’hanno fatto loro».