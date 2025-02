Motta: «PSV dopo l’Inter, non sarà difficile. Saremo pronti»

Thiago Motta ha parlato insieme al suo giocatore Teun Koopmeiners nella vigilia per PSV Eindhoven. Il tecnico bianconero fa riferimento alla sfida vinta contro l’Inter.

MATCH IMPORTANTE – Thiago Motta ha parlato insieme a Teun Koopmeiners nella vigilia della sfida di Champions League. In particolare l’allenatore della Juventus si è soffermato sull’importanza di aver vinto contro i nerazzurri: «Dopo l’Inter preparare una partita di questo livello non è difficile, è di altissimo livello. L’importanza della partita la sappiamo bene, ma la cosa più importante è venire da una vittoria»

SQUADRA PRONTA – L’allenatore bianconero sottolinea come il match vinto in casa ha dato carica ed energia per il prossimo appuntamento in Champions League: «Veniamo da una partita importante e domani sicuramente siamo pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti per meritare gli ottavi. Ci sono ragazzi che lavorano seriamente, al massimo dal primo giorno di ritiro. Veniamo da una partita fatta molto bene soprattutto nel secondo tempo con l’Inter».