Motta prima dell’Inter: «Juventus deve saper attaccare con più uomini. Voglio squadra dinamica!»

Thiago Motta ha parlato nel post-partita di Juventus-PSV, match che si è concluso con il punteggio di 2-1 a favore dei bianconeri. Queste le sue parole a -5 dall’Inter.

LE DICHIARAZIONI – Thiago Motta si è così espresso a Sky Sport al termine di Juventus-PSV: «Una partita equilibrata, con la mia squadra che ha dimostrato un miglioramento nella gestione dei momenti di attacco. Abbiamo attaccato l’area di rigore con più uomini, facendo un po’ meglio rispetto alle ultime occasioni. Noi abbiamo bisogno dei calciatori che arrivano da dietro, come i tre centrocampisti. Si tratta di giocatori che devono attaccare l’area di rigore, perché è lì che si sente la loro presenza. Sono il primo che deve migliorare, devo essere in grado di far capire ai miei calciatori ciò in cui possono e devono avere un contributo più efficace al collettivo».

Motta sulla situazione relativa ai centrocampisti della Juventus

A CENTROCAMPO – Motta ha proseguito pronunciandosi sul centrocampo bianconero: «McKennie sta giocando un po’ di più perché ha una caratteristica diversa dagli altri quattro, ma tutti sanno quello che devono fare. Devono entrare in campo con energia, intensità, dinamismo. Abbiamo bisogno di aumentare la nostra pressione nei confronti dell’avversario, a cui non dobbiamo lasciare il tempo per fare la giocata».