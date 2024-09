Thiago Motta: «Il nostro obiettivo? Presto per parlarne!» Inter nei pensieri?

Thiago Motta, al termine di Juventus-Roma, ha preferito non esprimersi sulle ambizioni scudetto della sua squadra: queste le sue parole sul tema, con l’Inter non menzionata.

LA CERTEZZA – Thiago Motta, in questo momento, ribadisce di non pensare all’Inter e allo scudetto. Il tecnico bianconero, intervistato da Sky Sport al termine del match pareggiato per 0-0 da Juventus e Roma, si è così espresso sui suoi pensieri del presente: «Il mio obiettivo? Giocare contro l’Empoli (prossima avversaria, ndr.) al massimo. Poi contro il PSV al massimo… così di partita in partita. La stagione è lunga e bellissima, così come il percorso. Sugli obiettivi posso dire questo: vediamo dove saremo quando arriveremo ai mesi importanti. Ora è troppo presto per parlarne».